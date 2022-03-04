Mersin'de bir tırda kaçak sigara ele geçirildi

MERSİN (İHA) - Mersin'de bir tırda yapılan aramada çok miktarda gümrük kaçağı sigara, çay ve tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Doğu illerinden Mersin'e çok miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda önlem alan ekipler, şehir girişinde durdurdukları bir tırda arama yaptı. Kokuya duyarlı köpekler vasıtasıyla araçta yapılan aramada, 208 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilo 200 kilogram gümrük kaçağı çay ve 8 kilo 750 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak ürünlerden bir kısmının aracın yangın söndürme tüpünün içerisine gizlenmesi dikkat çekti.

Gözaltına alınarak adli işlem başlatılan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN