Mersin'de bir tırda bin litre etil alkol ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de bir tırda bin litre etil alkol ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de bir tırda bin litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'de bir tırda yapılan aramada, sahte alkol üretiminde kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'de bir tırda yapılan aramada, sahte alkol üretiminde kullanılan bin litre etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sahte içki üretip piyasaya sürerek devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğratan ve alkol zehirlenmelerine yol açan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Mersin'e yüklü miktarda etil alkol getirileceği yönünde bilgi alan ekipler, Adana-Mersin Otoban Yolu Gözne Gişelerinde önlem aldı. Gişelerde, plakası tespit edilen tırı durdurarak arama yapan ekipler, tırın dorsesinde 200 bidon içerisinde toplam bin litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MERSİN

Mersin'de bir tırda bin litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'de bir tırda bin litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'de bir tırda bin litre etil alkol ele geçirildi

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