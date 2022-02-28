Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA, Sezgin Pancar - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mersin'de, 47 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, 47 ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente çok sayıda ruhsatsız tabanca getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirledikleri O.A'nın kullandığı otomobili takibe aldı.

Akdeniz ilçesinde durdurulan araçta 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli O.A. gözaltına alındı.

Mersin'de bir otomobilde 47 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Ruhsatsız Silah, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title