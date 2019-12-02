Mersin'de bir okuldan televizyon çalındı
Haberler » Güncel » Mersin'de bir okuldan televizyon çalındı - Haber

Mersin'de bir okuldan televizyon çalındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir okuldan televizyon çalındı.

02.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:36
Mersin'de bir okuldan televizyon çalındı

'in ilçesinde bulunan bir okuldan televizyon çalındı.

'nde bulunan Şehit Yurdakul Alcan Ortaokulunda müdürün odasında bulunan televizyonun çalındığı Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede bazı eşyaların da zarar gördüğü tespit edildi.

Yaklaşık bir ay önce de okuldan hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et