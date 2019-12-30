Mersin'de "Bir Okul Bir Ekol Projesi"
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Bir Okul Bir Ekol Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım kampanyası düzenlendi.
30.12.2019 21:36 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:36
Mersin'in Gülnar ilçesinde "Bir Okul Bir Ekol Projesi" kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım kampanyası düzenlendi.
Proje kapsamında, Yenişehir ilçesinde bulunan bazı okullar, Gülnar ilçesindeki öğrencilere bot, mont ve kırtasiye malzemeleri yardımında bulundu.
Düzenlenen etkinlikle hediyeler öğrencilere verildi.
Kaynak: AA