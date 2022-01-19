Mersin'de bir lisenin 3 klimasının dış üniteleri çalındı - Haberler
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Mersin'de bir lisenin 3 klimasının dış üniteleri çalındı

Mersin'de bir lisenin 3 klimasının dış üniteleri çalındı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir liseden 3 klima dış ünitesi çalındı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir liseden 3 klima dış ünitesi çalındı.

Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki Tarsus İclal Ekenler Anadolu Lisesi'nin duvarında monteli bulunan 3 klimanın dış üniteleri kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sökülerek götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri

Anadolu Lisesi, Tarsus, Mersin, Güncel, Haber

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