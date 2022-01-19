Mersin'de bir lisenin 3 klimasının dış üniteleri çalındı
AA / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir liseden 3 klima dış ünitesi çalındı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir liseden 3 klima dış ünitesi çalındı.
Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki Tarsus İclal Ekenler Anadolu Lisesi'nin duvarında monteli bulunan 3 klimanın dış üniteleri kimliği belirsiz kişi yada kişilerce sökülerek götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Ahmet Can Erdogan - Son Dakika Haberleri