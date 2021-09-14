Mersin'de bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haberler
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Mersin'de bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen nedenle İ.K'yi darbeden 7 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Bu arada, İ.K'nin darbedilme anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Haberler
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