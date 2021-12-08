Son dakika! Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika! Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

AA - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişinin yaralanmasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olayla ilgisi olmayan kişinin yaralanmasının güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

Silifke Caddesi'nde 5 Aralık'ta iki grup arasındaki tartışmanın ardından çıkan silahlı kavgada, tabancayla ateş açılması sonucu olayla ilgisi olmayan Mehmet K'nin yaralanması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki grubun birbirine ateş etmesi, çatışma sırasında bölgede bulunan Mehmet K'nin yaralanarak bir aracın arkasına saklanması ve çevredeki vatandaşların tarafları sakinleştirmeye çalışması yer alıyor.

Polis ekiplerince kimliği tespit edilen 3 şüpheliden 2'sinin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Akdeniz ilçesi Silifke Caddesi'nde 5 Aralık'ta iki grup arasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, tabancayla açılan ateş sonucu olayla ilgisi olmayan Mehmet K. vurularak yaralanmıştı.

Son dakika! Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Son dakika! Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Son dakika! Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Son dakika! Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

Son dakika! Bir kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasında

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AA - Son Dakika Haberleri

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