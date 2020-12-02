Son dakika haberleri... Bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı
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Son dakika haberleri... Bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı

02.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 13:40

Son dakika haberi: Mersin'de 12 yıl önce motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği şüpheli trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de 12 yıl önce motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği şüpheli trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 3 Nisan 2008'de motosiklet sürücüsü C.Ç'nin hayatını kaybettiği Akdeniz ilçesindeki motosiklet kazasıyla ilgili yeni bilgilere ulaştı.

Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duran Cinayet Büro Amirliği ekipleri, C.D. isimli şüphelinin, motosiklet sürücüsünü arabasıyla sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğunu tespit etti.

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Polis, zanlı C.D. ile olaya karıştıkları iddia edilen H.D. ve M.D'yi gözaltına aldı.

Son dakika haberleri... Bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı
Son dakika haberleri... Bir kişinin öldüğü şüpheli kazanın zanlıları 12 yıl sonra yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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