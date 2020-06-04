Mersin'de bir kişinin domuz avında kazara öldürülmesine tutuklama Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin domuz avı sırasında kazara öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerine ev hapsi cezası verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin domuz avı sırasında kazara öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerine ev hapsi cezası verildi. Kurtçukuru Mahallesi'nde, domuz avında Fikret Şahin'in kazara öldürülmesiyle ilgili S.Ç'nin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturmayı genişleten jandarma ekibi, oğlu İ.Ç'yi de yakaladı. İ.Ç, jandarmadaki ifadesinde, babasının arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ç. tutuklandı, S.Ç. ise ev hapsiyle cezalandırıldı. Kaynak: AA