Mersin'de bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Mersin'de bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Mersin'de bir kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'inTarsus ilçesinde 2 gün önce bir kişinin bıçaklanarak ağır yaralanması olayına karıştıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Mersin'inTarsus ilçesinde 2 gün önce bir kişinin bıçaklanarak ağır yaralanması olayına karıştıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Gazipaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu yanında 2 gün önce Ahmet Ç. isimli vatandaşın bıçaklanarak ağır yaralanması olayının ardından polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Ekipler, olaya karıştığı iddia edilen A.T. (19), İ.Ö. (18) ve U.T'yi (20) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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