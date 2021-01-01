Mersin'de bir kişi çocuklarının evine molotofkokteyli atıp yangın çıkardı
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Mersin'de bir kişi çocuklarının evine molotofkokteyli atıp yangın çıkardı

01.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:14
Mersin'de bir kişi çocuklarının evine molotofkokteyli atıp yangın çıkardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çocuklarının evine molotofkokteyli atıp yangın çıkardıktan sonra üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalışan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çocuklarının evine molotofkokteyli atıp yangın çıkardıktan sonra üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalışan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bolatlı Mahallesi'nde Cabbar P, bilinmeyen nedenle 3 çocuğunun yaşadığı eve pencereden molotofkokteyli atarak yangın çıkardı.

Daha sonda evin damına çıkan Cabbar P, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek kendini yakmak istedi.

Olay yerine gelen itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri, evdeki yangını ve Cabbar P'nin üzerindeki alevleri söndürdü.

Hastaneye kaldırılan Cabbar P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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