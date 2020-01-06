Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü
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Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

06.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:24
Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü

'in ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, T.Ö. adlı şahıs, Bozyazı İlçe 'ne giderek tartıştığı arkadaşını önce bıçakladığını, ardından tabanca ile vurarak öldürdüğünü söyledi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, zanlının verdiği ifade doğrultusunda ambulansla birlikte Ustalar Mahallesi Gürlevik Mezarlığı civarına gittiğinde, Özkan Kaynak (23) adlı şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.


Kaynak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan şüphelinin Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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