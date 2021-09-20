Mersin'de bir kadın serada ölü bulundu
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kadın evlerinin yakınındaki serada ölü bulundu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kadın evlerinin yakınındaki serada ölü bulundu.
Çopurlu Mahallesi'nde evinin yakındaki seranın kapısının açık olduğunu görün Mehmet Akı, serayı kontrol ettiğinde 64 yaşındaki eşi Atike Akı'nın yerde hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Atike Akı'n hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Akı'n cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ölümü şüpheli bulunan olayla ilgili çalışma başlatıldı.
AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri