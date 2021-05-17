Mersin'de bir kadın inşaatta ölü bulundu
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Mersin'de bir kadın inşaatta ölü bulundu

Mersin'de bir kadın inşaatta ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde 73 yaşındaki kadın inşaat alanında ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 73 yaşındaki kadın inşaat alanında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi 0318 sokakta bulunan bir inşaatta yerde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü, polis ekipleri de cesedin Ş.O'ya (73) ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ş.O'nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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