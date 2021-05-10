Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu
Mersin'in Tarsus ilçesinde 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi'ndeki apartman dairesinde ikamet eden Semiha Fentoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Fentoğlu'nun cansız bedenini buldu.
Fentoğlu'nun cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt