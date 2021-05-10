Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu

Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Anıt Mahallesi'ndeki apartman dairesinde ikamet eden Semiha Fentoğlu'ndan haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

Eve gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, Fentoğlu'nun cansız bedenini buldu.

Fentoğlu'nun cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Barış Murat Yağcı
Spor Diego Cyle Larin Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mersin'de bir kadın evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 16:24:32. #1.16#

title