Mersin'de bir genç kızın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 2 zanlı hapis cezasına çarptırıldı
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Mersin'de bir genç kızın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 2 zanlı hapis cezasına çarptırıldı

Mersin'de bir genç kızın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 2 zanlı hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de, 18 yaşındaki genç kızın gizlice çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada, tutuksuz yargılanan 2 sanık, "müstehcenlik" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin'de, 18 yaşındaki genç kızın gizlice çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasına ilişkin davada, tutuksuz yargılanan 2 sanık, "müstehcenlik" suçundan hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, üniversite öğrencisi müşteki N.P. ile sanıklar H.G. (23) ve M.K'nin (23) avukatları katıldı.

Sanıkların "müstehcenlik" suçundan cezalandırılmasını talep eden cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşılık, taraflar savunmalarını yazılı olarak mahkeme hakimine sundu.

Söz verilen müşteki avukatı Serhat Özdilek, H.G ve M.K'nin üzerine atılı suçu işlediklerine dair delillerin bulunduğunu belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savunmaları inceleyen hakim, "müstehcenlik" suçunu işledikleri gerekçesiyle sanık H.G'ye 2 yıl 6 ay, M.K'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Olay

Erdemli ilçesinde yaşayan N.P, geçen yıl haziran ayında, eski erkek arkadaşı H.G'nin 2019'da gizlice çektiği özel görüntüleriyle kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında takipsizlik kararı verilenmesinin ardından yapılan itirazı sonrası sanık hakkında "müstehcenlik" suçundan dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında, müştekinin özel görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığının tespit edilmesinin ardından şüpheli M.K. hakkında da aynı suçtan hazırlanan ek iddianame kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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Mersin'de bir genç kızın görüntülerini sosyal medyada yayınlayan 2 zanlı hapis cezasına çarptırıldı - Haberler
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