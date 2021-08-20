Mersin'de bir genç iş yerinde ölü bulundu

Mersin'de 25 yaşındaki genç, bir oto kiralama firmasındaki iş yerinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Mersin'de 25 yaşındaki genç, bir oto kiralama firmasındaki iş yerinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir oto kiralama firmasına ait iş yerinden silah sesi duyulduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Malik Gökçe isimli genci oturduğu koltukta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde tabanca ile vurulan gencin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemenin ardından Malik Gökçe'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı