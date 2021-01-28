Bir evden 15 kamyon çöp çıkarıldı
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Bir evden 15 kamyon çöp çıkarıldı

28.01.2021 12:59 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:24

Mersin'in Tarsus ilçesinde, atık biriktirilen evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, atık biriktirilen evden 15 kamyon çöp çıkarıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akşemsettin Mahallesi'ndeki müstakil evden kötü koku geldiği ihbarı üzerine belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yaşadığı öğrenilen evde yaklaşık 30 ton evsel atık biriktirildiğini tespit etti.

Ekiplerin, gün boyu süren çalışmasıyla 15 kamyona yüklenen çöpler atık toplama merkezine taşındı.

Ev, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Bir evden 15 kamyon çöp çıkarıldı
Bir evden 15 kamyon çöp çıkarıldı
Bir evden 15 kamyon çöp çıkarıldı
Bir evden 15 kamyon çöp çıkarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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