Mersin'de bir evde uzun namlulu silah ve mermi ele geçirildi

06.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:28

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evde 1 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Gündoğdu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek, silaha ait 2 şarjör ve 119 mermi bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA