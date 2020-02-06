Mersin'de bir evde uzun namlulu silah ve mermi ele geçirildi
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Mersin'de bir evde uzun namlulu silah ve mermi ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evde 1 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

06.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:28
Mersin'de bir evde uzun namlulu silah ve mermi ele geçirildi

'in ilçesinde bir evde 1 kalaşnikof tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Gündoğdu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 1 kalaşnikof tüfek, silaha ait 2 şarjör ve 119 mermi bulundu.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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