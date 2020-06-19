Mersin'de bir evde çıkan yangında hasar oluştu
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Mersin'de bir evde çıkan yangında hasar oluştu

Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Mersin'de bir evde çıkan yangında hasar oluştu
19.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:13

Mersin'in Erdemli ilçesinde evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi'nde Osman Arslan'a ait 8 katlı binanın 4'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, yangın sonucu evde hasar oluştu.

Dumandan etkilenen biri çocuk toplam 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amaçlı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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