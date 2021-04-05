Mersin'de bir evde 16 litre sahte içki ile 30 litre metil alkol ele geçirildi
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Mersin'de bir evde 16 litre sahte içki ile 30 litre metil alkol ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel
Mersin'de bir evde 16 litre sahte içki ile 30 litre metil alkol ele geçirildi

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir evde 16 litre sahte içki ile 30 litre metil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde bir evde 16 litre sahte içki ile 30 litre metil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Dalakderesi Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde sahte içki üretip piyasaya sattığı ihbarını aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda 16 litre sahte içki, 30 litre metil alkol ve 2 alkol kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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