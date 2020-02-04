Mersin'de bir çiftçinin 30 zeytin ağacı habersiz kesildi
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Mersin'de bir çiftçinin 30 zeytin ağacı habersiz kesildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir çiftçinin haberi olmadan bahçesindeki 30 zeytin ağacı kesildi.

04.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:28
Mersin'de bir çiftçinin 30 zeytin ağacı habersiz kesildi

'in ilçesinde bir çiftçinin haberi olmadan bahçesindeki 30 zeytin ağacı kesildi.

Hırmanlı Mahallesi'nde Dölek'e ait bahçedeki zeytin ağaçlarının kesildiğini görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bahçedeki zeytin ağaçlarının kesildiğini tespit etti.

Ekipler, durumu bahçe sahibi Dölek'e bildirdi. Bahçesindeki kesilmiş ağaçları gören Dölek, üzüntü yaşadı.

Dölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçların köklerinden baltayla kesildiğini belirtti. Yaşanan olaydan oldukça etkilendiğini dile getiren Dölek, "Bizim kimseyle husumetimiz yok. 'Kim, niye yaptı?' Bilmiyorum. Şikayette bulunduk. Bu olayın detaylı şekilde araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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