Mersin'de bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı
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Mersin'de bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı

Mersin'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı.

08.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:30
Mersin'de bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı

'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı.

Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Silifke ilçesinde, Mut kara yolunun Kargıcak mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.

Kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, geçişlerine izin verilmeyen sürücüler Gülnar ilçesi yoluna yönlendiriliyor.

Yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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