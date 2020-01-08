Mersin'de bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı
Mersin'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı.
Mersin'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolu trafiğe kapatıldı.
Kuvvetli sağanağın etkili olduğu Silifke ilçesinde, Mut kara yolunun Kargıcak mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun bir bölümü çöktü.
Kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, geçişlerine izin verilmeyen sürücüler Gülnar ilçesi yoluna yönlendiriliyor.
Yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.