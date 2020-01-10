Mersin'de bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolunda onarım başladı
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Mersin'de bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolunda onarım başladı

Mersin'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolunda onarım çalışmaları başlatıldı.

10.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:32
Mersin'de bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolunda onarım başladı

'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolunda onarım çalışmaları başlatıldı.

Kuvvetli yağışların ardından 8 Ocak'ta çökme meydana gelen Kargıcak mevkisindeki yolda, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri "düzeltme" çalışmaları yürütüyor.

Çift yönlü trafiğe kapatlı olan yola gelen sürücüler Gülnar ilçesi yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA
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