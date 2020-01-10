Mersin'de bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolunda onarım başladı
Mersin'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolunda onarım çalışmaları başlatıldı.
10.01.2020 10:32 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:32
Mersin'de heyelan nedeniyle bir bölümü çöken Silifke-Mut kara yolunda onarım çalışmaları başlatıldı.
Kuvvetli yağışların ardından 8 Ocak'ta çökme meydana gelen Kargıcak mevkisindeki yolda, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri "düzeltme" çalışmaları yürütüyor.
Çift yönlü trafiğe kapatlı olan yola gelen sürücüler Gülnar ilçesi yoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: AA