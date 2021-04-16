Mersin'de bir araçta 132 litre sahte etil alkol ele geçirildi
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Mersin'de bir araçta 132 litre sahte etil alkol ele geçirildi

Mersin'de bir araçta 132 litre sahte etil alkol ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Burcu Kaya - Haberler | Güncel

Mersin'in Silifke ilçesinde bir araçta 132 litre sahte etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde bir araçta 132 litre sahte etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İnönü Bulvarı'nda şüpheli aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 132 litre sahte etil alkol bulundu.

Sürücü A.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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