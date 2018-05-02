Mersin'de bir apartmanın son katında korkutan patlama: 1 yaralı

MERSİN'de bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanın son katında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası evde yangın çıkarken, çevredekiler de korku dolu anlar yaşadı. Patlamanın etkisiyle evdeki eşyalar alev aldı. Patlama sırasında evde bulunan bir kadın, el ve ayaklarından yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yaralı genç kadını sağlık ekipleri ise müdahalede bulunduktan sonra, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yangın kısa sürede söndürülürken, patlamanın tüp veya kombiden kanyaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.