MERSİN'DE BİN LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN'de polis ekiplerinin bir TIR'da yaptığı aramada, bin litre etil alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip piyasaya sürerek devleti yüklü miktarda vergi kaybına uğratan ve alkol zehirlenmelerine yol açan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında kente yüklü miktarda etil alkol getirileceği yönünde bilgi alan ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu gişelerinde önlem aldı. Şüphe üzerine durdurulan bir TIR'da arama yapan ekipler, dorse kısmında kolilerin arasına gizlenmiş 200 bidon içerisinde, toplam bin litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan, ismi açıklanmayan TIR sürücüsü, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.