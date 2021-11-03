Mersin'de bin 75 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de bin 75 litre kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de bin 75 litre kaçak içki ele geçirildi

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada bin 75 litre kaçak içki ele geçirdi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada bin 75 litre kaçak içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mut ilçesi İbrahimli Mahallesinde kaçak alkollü içki üretimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, evde ve eklentilerinde yaptığı aramalarda bin 75 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN

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