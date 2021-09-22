Mersin'de bin 400 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı - Haberler Ekonomi
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Mersin'de bin 400 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı

İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Haberler | Ekonomi

- Mersin'de bin 400 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı Silifke ilçesinde 16 bin ton üzüm rekoltesi bekleniyor Mersin'in Silifke ilçesinde bin 400 rakımlı Gündüzler Mahallesi'nde sofralık üzüm hasadı başladı.

MERSİN (İHA) - - Mersin'de bin 400 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı

Silifke ilçesinde 16 bin ton üzüm rekoltesi bekleniyor

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bin 400 rakımlı Gündüzler Mahallesi'nde sofralık üzüm hasadı başladı.

Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, ilçede 8 bin 100 dekarlık alanda üzüm üretimi yapıldığını belirterek, "Silifke genelinde 16 bin ton üzüm rekoltesi beklenilmektedir. İlçemizde genellikle yer bağcılığı yapılmakta çok az miktarda ve çoğunlukla bahçe kenarlarında olmak üzere telli terbiye sistemi kullanılmaktadır. İlçemizde genel olarak sofralık, şıralık ve kurutmalık üzüm üretimi yapılmaktadır. Yaklaşık olarak 5 bin dekarlık bir alanda sofralık üzüm çeşitleri, 2 bin dekarlık bir alanda şıralık ve bin 100 dekarlık bir alanda ise kurutmalık olarak üzüm üretimi yapılmaktadır. Sofralık çeşitleri Alfonse, Namrun, Yalova incisi, Göküzüm, Toros Karası, Razaki çeşitleri, şıralık şaraplık olarak; Patkara, Aküzüm, Öküzgözü, kurutmalık olarak; Kişniş üzüm çeşitleri yetiştirilmektedir. Aküzüm, Göküzüm, Patkara ve Kişniş üzümü yöreye özgü çeşitlerdendir. İlçemizde Organize Sanayi Bölgesinde şarap yapımı konusunda faaliyet gösteren bir tesis bulunmaktadır. İlçemizde sofralık üzümlerde dekar başına verim sofralık üzüm çeşitlerinde 2 bin 500 3 bin kilogram olurken, kurutmalık üzüm çeşitlerinde 400 kilogram verim alınabilmektedir. 4 kilo yaş üzümden 1 kilogram kuru üzüm alınmaktadır" dedi.

Yol problemi nedeniyle satışlar düşük

Üzüm üreticisi ve Gündüzler Mahalle Muhtarı Mahmut Yel ise, "Ağustos'un 20'sinde başladığımız üzüm hasadı ekim ayının 20'sine kadar sürüyor. Yollarımız iyi olmadığı için müşteri çekemiyoruz. Zor oluyor. Topladığımız üzümleri tozlu yollardan götürüyoruz. Üzümümüz kaliteli, ancak tüccarları buraya çekemiyoruz. Üzüm hasadımız mahallemizden uzak olduğu için müşteri çekemiyoruz. Yollarımız yapılırsa daha iyi olacağına inanıyorum. 2000 bin ton üzümümüz var. 4 çeşit sofralık, 10 çeşit kurutmalık üzüm hasadımız var. Susuz doğal ortamda yetişiyor. Satışlarda sıkıntı yaşıyoruz. Fiyatlarımız sofralık 3, 3 lira 50 kuruş ve 4 liradan giderken, meysuluk 1 lira 60 kuruş ile 1 lira 70 kuruştan gidiyor. Yollarımız yapılırsa daha kaliteli olacaktır" dedi.

Mersin'de bin 400 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı

Mersin'de bin 400 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı

Mersin'de bin 400 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı

Mersin'de bin 400 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı / Murat Şengi - Ekonomi Haberleri
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Haber: Mersin'de bin 400 rakımda sofralık üzüm hasadı başladı - Haberler Ekonomi
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