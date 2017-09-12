Mersin'de Bin 300 Rakımda "Kinoa" Hasadı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaylada deneme amaçlı dikimi yapılan kinoa bitkisinin hasadına başlandı.



Ziraat mühendisi Emine Çetrez tarafından bin 300 rakımlı Kırobası Yaylası'nda 30 dönümlük arazide deneme amaçlı dikimi yapılan bitkiden olumlu sonuç alındı.



Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, gazetecilere yaptığı açıklamada, NASA tarafından astronotların beslenmesinde kullanıldığı için "astronot yiyeceği" olarak da anılan kinoanın, buğday ve pirinç gibi ürünlere alternatif ürün olarak değerlendirilebileceğini söyledi.



Bölgede ilk kez yetiştiriciliğini denedikleri bitkinin olumlu sonuç vermesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Doygun, "İlk etapta aldığımız sonuçlardan memnunuz. Genç çiftçilere de öneriyoruz. Silifke Ziraat Odası olarak alternatif ürün aramaya devam edeceğiz. Deneyip, göreceğiz." diye konuştu.



Çetrez de hasat edilen ürünleri kabuklarından ayırıp taneler elde edeceklerini aktararak, "Kilogramı kalitesine göre 4 ile 10 lira arasında değişiyor. Kinoanın birçok çeşidi var ama Silifke'ye hangisi daha uygun bunu daha bilemiyoruz. İki çeşit ektim. Birinde başarılı ürün elde ettim." ifadesini kullandı.