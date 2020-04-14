Mersin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ulu Cami önünde Nedim Hügül ile Mehmet Varol arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Varol, yanında bulundurduğu bıçakla Hügül'ü göğsünden bıçakladı.

Kavgayı ayırmak isteyen Orhan Kokangil de Varol'un elinden bıçağı almak istedi. Bu sırada Varol, elinden yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hügül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA