Mersin'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Mersin'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

10.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:12
Mersin'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Mersin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mersin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedene çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli 1 kişi ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 Suriyeliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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