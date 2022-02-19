Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - MERSİN'de, restoran işletmecisi Can Sürvar'ı (32) bıçaklayarak öldüren Y.E. (17), mahkemece tutuklandı. Y.E., sorgusunda Sürvar'ı, kendisine küfrettiği için bıçakladığını söyledi. Cinayet anının ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi'nde meydana geldi. Restoran işletmecisi Can Sürvar, evinin önüne geldiği sırada, Y.E. ile tartıştı. Yan binadaki kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda Y.E., kendisinden kurtulmak isteyen Sürvar'ı peşinden koşup, yakalayarak bıçakladı. Sürvar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin yakaladığı Y.E., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Y.E., sorgusunda Sürvar'ı kendisine küfrettiği için bıçakladığını söyledi.