Mersin'de bıçakla yaralanan çocuk tedavi altına alındı

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çocuk bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda S.Y. (17) adlı kız çocuğu ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, S.Y'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.Y. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.