Mersin'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Mersin'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

11.10.2019 17:43
Mersin'de beton mikseri devrildi: 1 ölü

Mersin'in Mut ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Hacı Turhan idaresinde 70 AL 110 plakalı beton mikseri Karaman-Mut kara yolu Narlıdere Mahallesi'nde devrildi.

Devrilen beton mikseri, kara yolu kenarındaki yaya Mitat Demirel'e çarptı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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