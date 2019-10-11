Mersin'de beton mikseri devrildi: 1 ölü
Mersin'in Mut ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
11.10.2019 17:43
Mersin'in Mut ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Hacı Turhan idaresinde 70 AL 110 plakalı beton mikseri Karaman-Mut kara yolu Narlıdere Mahallesi'nde devrildi.
Devrilen beton mikseri, kara yolu kenarındaki yaya Mitat Demirel'e çarptı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Demirel'in cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA