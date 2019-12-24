Mersin'de beşikten düştüğü ileri sürülen bebek hayatını kaybetti
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Mersin'de beşikten düştüğü ileri sürülen bebek hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde beşikten düştüğü iddia edilen 28 günlük bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

24.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:58
Mersin'de beşikten düştüğü ileri sürülen bebek hayatını kaybetti

'in ilçesinde beşikten düştüğü iddia edilen 28 günlük bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mahallesi'nde kardeşi tarafından beşiğinin devrilmesi sonucu düştüğü ileri sürülen uyruklu bebek, yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri, ailenin ifadesine başvurdu.

Kaynak: AA
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