Mersin'de beşikten düştüğü ileri sürülen bebek hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde beşikten düştüğü iddia edilen 28 günlük bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde beşikten düştüğü iddia edilen 28 günlük bebek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gazipaşa Mahallesi'nde kardeşi tarafından beşiğinin devrilmesi sonucu düştüğü ileri sürülen Suriye uyruklu bebek, yakınları tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekipleri, ailenin ifadesine başvurdu.