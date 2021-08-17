Mersin'de 'Ben de varım' kampanyası bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Mersin'de 'Ben de varım' kampanyası bilgilendirme toplantısı yapıldı

Mersin'de 'Ben de varım' kampanyası bilgilendirme toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ülke genelinde başlatılan, 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde ülke genelinde başlatılan, 'Ben de varım' yardım kampanyası bilgilendirme toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Su, yaşanan afetlerle ilgili olarak Mersin'de kamu kurum ve kuruşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, iş dünyası ve vatandaşların yardım kampanyası düzenleme isteğinde bulunduğunu belirterek, bu yardım kampanyasının talepler doğrultusunda oluşturulduğunu vurguladı.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetindedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanların afet bölgelerindeki çalışmaları yakından takip ettiğini kaydeden Vali Su, sorunların çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çaba sarf edildiğini dile getirerek, "Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla afet bölgelerinde vatandaşlarımızın hizmetindedir" dedi.

Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel ve diğer bölgelerde yaşanan yangın felaketlerinden etkilenen vatandaşlar için oluşturulan 'Ben de varım' isimli kampanyada nakdi olarak yapılacak yardımların belirlenen hesap numaralarına gönderilebileceğini bildiren Vali Su, gönderilecek ayni yardımların daha düzenli ve ihtiyaç sahibine daha erken ve ihtiyaca göre ulaşabilmesi amacıyla AFAD il Müdürlüğü tarafından koordineli bir şekilde Sinop'a gönderileceğinin altını çizdi.

Yardım yapmak isteyenlerin öncelikli olarak AFAD il Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin önemini vurgulayan Vali Su, "Mersinimiz yardım kampanyalarına karşı çok duyarlıdır, 'Ben de varım' yardım kampanyasına destek verecek herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Doğal afetlerde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Vali Ali İhsan Su, ülkenin doğal afetlerle bir daha karşı karşıya kalmamasını temenni etti. - MERSİN

Mersin'de 'Ben de varım' kampanyası bilgilendirme toplantısı yapıldı
Mersin'de 'Ben de varım' kampanyası bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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