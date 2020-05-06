Mersin'de belediyesi otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor
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Mersin'de belediyesi otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor

Mersin'de belediyesi otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor
06.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:15

Mersin Büyükşehir Belediyesince, şehir içi toplu ulaşımda korona virüs salgını nedeniyle uyulması gereken sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemelerin titizlikle uygulandığı, otobüslerin kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınması yönündeki genelgeye uygun şekilde en fazla 21 yolcu...

Mersin Büyükşehir Belediyesince, şehir içi toplu ulaşımda korona virüs salgını nedeniyle uyulması gereken sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemelerin titizlikle uygulandığı, otobüslerin kapasitesinin yarısı kadar yolcu alınması yönündeki genelgeye uygun şekilde en fazla 21 yolcu alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, otobüslerde düzenlemeye gidilerek yan yana ikili koltuklardan biri boş bırakılması gerektiğini belirten uyarı şeritleri araçlara yerleştirildi. Yarı kapasite ile çalıştığında 13 yolcu koltukta, 8 yolcu ayakta olmak üzere en fazla 21 yolcu alabilen otobüsler, ilk duraktan çıkış yaptıktan sonra bu sayıya ulaştığı anda sürücü, "dolu" tabelasını ön cama asarak, duraklarda bekleyen vatandaşları bir sonraki otobüse binmeleri gerektiği konusunda bilgilendiriyor. Otobüsteki yolcu sayısı 21'in altına inmediği sürece "dolu" yazılı tabela ön camdan çıkarılmıyor ve hiçbir durakta yolcu alınmıyor. Otobüsteki yolcu sayısı eksildiğinde yeni yolcu alınıyor ve yolcu sayısı en fazla 21 kişi olacak şekilde ayarlanıyor. Belediye otobüsüne binen her vatandaşın maske takması, elini dezenfektan ile yıkamasının sağlanması uygulamalarının yanı sıra yan yana ikili koltuklara sadece birer yolcunun oturması, ayaktaki 8 yolcunun arasında en az 1 metre mesafe olması da otobüs sürücüsünün uyarılarıyla sağlanıyor. Böylece belediye otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yolculuk ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, korona virüs salgını sürecinde de kamu yararını ön planda tutarak otobüs seferlerinde herhangi bir azaltmaya gitmediklerini belirterek, "Yolcu değerlerini analiz edip Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e sunduğumuzda, kendisi Mersin halkının mağdur olmaması adına sefer sayılarında kesinlikle bir azaltılma yapılmaması yönünde bizleri yönlendirmiştir. Biz de otobüslerimizde ve hatlarımızda herhangi bir azaltmaya yapmadık" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda belediye otobüslerindeki yolcu kapasitesini yüzde 50 oranında düşürdüklerini ifade eden Topçuoğlu, "Yani bizim belediye otobüslerimiz 13 oturan, 8 ayakta toplamda 21 yolcu ile seferlerine devam etmektedir. Otobüslerimiz 21 yolcuyla giderken, duraklarda bekleyen vatandaşlarımız otobüslerimizin içini göremediği veya yolcu kapasitesi oranı bakımından dolu olup olmadığını anlayamadığı için şoför arkadaşlarımızın durağa yanaşmadan el işaretiyle ya da göz göze gelerek otobüsün dolu olduğunu belirtmesini anlayamayabiliyorlardı. Sanki şoför yolcuyu almadan devam etmiş gitmiş gibi hem belediyemiz hem de şoför arkadaşlarımız adına olumsuz algı oluşuyordu. Biz de otobüslerimizin ön tarafında görünür bir kısma 'dolu' levhaları yaptırdık. Vatandaşlarımız dolu levhasını gördüğünde de otobüslerin boş olduğu ve kendisini almadığıyla ilgili bir kuşkusu varsa Büyükşehir Belediyemiz'e ait ihbar hattı olan 444 2 153'ü arayıp şikayette bulunabilir. Biz de o otobüsle ilgili kamera kaydı incelemesini yaparak, vatandaşımız ihbarında haklı ise şoför hakkında soruşturma açıp gerekli değerlendirmeyi yapmaktayız" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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