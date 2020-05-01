Mersin'de belediyenin temizlik işçilerine sürpriz '1 Mayıs' sürprizi

MERSİN'de, bir sitede oturanlar, çöp konteynerinin dolu olduğu bahanesiyle çağırdıkları temizlik işçilerine '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' sürprizi yaptı.