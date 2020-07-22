Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından denetimlerde kullanılmak üzere zabıtaya tahsis edilen 15 adet scooter'a, UKOME kararı olmadığı gerekçesiyle el koymak istemesi, iki belediye arasında gerginliğe neden olurken, her iki taraf da birbirini suçladı.

Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği
22.07.2020 17:20 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:23

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından denetimlerde kullanılmak üzere zabıtaya tahsis edilen 15 adet scooter'a, UKOME kararı olmadığı gerekçesiyle el koymak istemesi, iki belediye arasında gerginliğe neden olurken, her iki taraf da birbirini suçladı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtası, UKOME kararı olmadığı gerekçesi ile Akdeniz Belediyesi zabıtasına tahsis edilen 15 adet scooter'a, dün akşam saatlerinde belediye binası önünde el koymak istedi. Yaşanan olayda, tartışmalar üzerine Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıtalar belediyeyi terk ederken, Akdeniz Belediyesi zabıtası da tutanak tutup, adli mercilere suç duyurusunda bulundu.

Olayla ilgili değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, "Kamera kayıtları, zabıtamızın tuttuğu tutanak ve karakol ifadelerine de yansıdığı üzere, Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesine bağlı zabıtalar; adeta gasp tarzı bir anlayış ile belediyemiz zabıta personeline tahsis edilen 15 adet scooter'a el koymaya çalışmıştır. Belediyemiz zabıtasının buna karşı çıkması üzerine ise Büyükşehir Belediyesi zabıtasının, personelimize yönelik tavrı ve hakaretamiz sözleri gerçekten şaşırtıcı olmuştur" dedi.

"Sivil şahıslar tarafından kullanıldığı görülmüştür"

Öte yandan konuyla ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince, UKOME kararı olmadan ticari faaliyette bulunan özel bir şirkete ait scooter'ın, Akdeniz Belediyesinin alt yolunda sivil şahıslar tarafından kullanıldığı görülünce durdurulmak istendi. Şahıslar talimatlara uymayarak Akdeniz Belediyesinin giriş kapısına yönelince, zabıta memurları parkta direğe bağlanmış, üzerinde Akdeniz Belediyesine ait olduğuna dair işaret olmadığını öne sürdükleri scooter'ı muhafaza altına almak istedi. Bu sırada Akdeniz Belediyesi içerisinden çıkan zabıtalar ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibi arasında tartışma yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yaşanan bu olayların tamamının Akdeniz Belediyesinin kameralarınca kayıt altına alındığını ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, polis ekiplerinin gelmesi üzerine görevlerini yaptırmayan Akdeniz Belediyesi zabıtalarından şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiklerini ifade etti.

Akdeniz Belediyesinin, özel şirketin 15 adet scooter'ı belediyeye hibe ettiğine dair herhangi bir bildiriminin Büyükşehir Belediyesine ulaşmadığını kaydeden yetkililer, ayrıca hibeye dair herhangi bir belge yokken Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının, Akdeniz Belediyesine ait 15 adet scooter'ı almak üzere belediyeye gittikleri yönündeki iddiaların asılsız olduğunu savundu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu Güncel
Ceren Özdemir'in katili cezadan kurtulmak için her yolu deniyor! Bu kez de Yargıtay'a başvurdu
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti 3. Sayfa
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş 3. Sayfa
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pınar'ın acısı bizleri kedere boğdu, davanın bizzat takipçisi olacağım
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı Güncel
İBB, Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoföre acımadı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı Magazin
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Pınar Gültekin'in cenazesini kadınların omuzlaması dikkat çekti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Kayıp ihbarı yapılan Eylem ve erkek arkadaşı parkta bulundu
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı
Altay'ın 19 yaşındaki futbolcusu Cenk Özkacar ve Olympique Lyon prensipte anlaştı
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu
4 aydır kayıp olan genç kız, erkek arkadaşı ile birlikte ailesine ait dükkanı soydu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Libya vurgusu öne çıktı
Son Dakika: MGK toplantısı sona erdi! Bildiride Libya vurgusu öne çıktı
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mensur Işık Fatih Sultan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Huysuz Virjin Selçuk Yöntem Michael Jackson
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Caner Erkin Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Muğla Erkek Beşiktaş Metin Avcı
Şu an buradasınız: Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 18:31:12. #1.14#
title