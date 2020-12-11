Mersin'de belediyeler arasında "çöp" gerginliği iddiası
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Mersin'de belediyeler arasında "çöp" gerginliği iddiası

11.12.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:28
Mersin'de belediyeler arasında

Mersin'in Akdeniz Belediyesi ilçedeki bir mahalleye Büyükşehir Belediyesine ait kamyonların çöp döktüğünü bildirdi.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi ilçedeki bir mahalleye Büyükşehir Belediyesine ait kamyonların çöp döktüğünü bildirdi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye konferans salonunda basın toplantısı düzenledi.

Seçer'in, Akdeniz Belediyesi ve saha ekiplerini görevini yapmamakla itham ettiğini vurgulayan Gültak, ekiplerin ilçedeki 65 mahallede kesintisiz hizmet verdiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'ye ait iki kamyonun Akdeniz ilçesindeki bir mahalleye çöp döküldüğünün cep telefonu kameralarına yansıdığını aktaran Gültak, şöyle devam etti:

"Cep telefonuyla çekilen videoda Akdeniz ilçemiz sınırlarındaki Güneş Mahallesi içinde bulunan bir araziye, çöp ve moloz döken kamyonlar görülmektedir. Bu kamyonların birinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin logosu ve ismi, diğerinde de MESKİ logosu yer almaktadır. Kamyonların, bu alana moloz döktükleri, sahada görevli ekiplerimizce de fotoğraf ve videoyla da kanıtlanıp belgelenmiştir. Sahada görevli personel arkadaşlarımız, bu alana daha önce de kamyonların çöp ve moloz döktüğünü fark etmiş ve uyarılarda bulunmuştur. Ancak her ne hikmetse, söz konusu araziye çöp ve atıklar dökülmeye devam etmiştir."

Gültak, konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını belirterek, ilçenin temizliği için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Gültak, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, bizleri Akdeniz'in mahalleleri ve sokaklarını temizlememekle, çöp ve atık dağlarına 'mahkum etmekle' itham ederken, Büyükşehir ve MESKİ'ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesi'ndeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacaktır? Ortaya çıkan bu görüntünün hesabını kim verecektir? Seçer'in ve MESKİ yetkililerinin bize yönelik 'komplo kokan' bu hareket karşısında bir açıklaması olacak mıdır?"

Gültak, dökülen çöplerin Akdeniz Belediyesi ekiplerince saatler süren çalışmayla temizlendiğini ve mahalleden çıkarıldığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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