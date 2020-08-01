Mersin'de belediyeden ücretsiz kurban kesimi ve ulaşım hizmeti Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi ve ulaşım hizmeti veriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi ve ulaşım hizmeti veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 13 ilçede 32 mezbaha ve mobil kesim ünitesinde kurban kesiminin yanı sıra belediye otobüsleri de vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor.

Kurban kesimleri 250 sertifikalı kasap ve 80 yardımcı personel tarafından gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA