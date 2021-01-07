Mersin'de belediye temizlik işçisinin sokakta bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı
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Mersin'de belediye temizlik işçisinin sokakta bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı

07.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:54
Mersin'de belediye temizlik işçisinin sokakta bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı

Mersin'in Toroslar Belediyesinde temizlik işçisi Gökhan Kıymet'in, çalıştığı sokakta bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi.

Mersin'in Toroslar Belediyesinde temizlik işçisi Gökhan Kıymet'in, çalıştığı sokakta bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı Kıymet, Güneykent Mahallesi'nde sokağı süpürürken yerde cüzdan buldu, durumu amirlerine iletti.

Cüzdan, araştırma sonucunda sahibi olduğu belirlenen 73 yaşındaki Fatma Yılmaz'a teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, cüzdanını kaybedince üzüldüğünü belirterek "İçerisinde kimlik kartım, cevşen ve bir miktar param vardı. Geri dönüp baktığımda hiçbir yerde bulamadım. Belediyemizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Temizlik görevlisi Gökhan Kıymet de cüzdanı sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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