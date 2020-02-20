Mersin'de belediye personellerine yazışma eğitimi
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Mersin'de belediye personellerine yazışma eğitimi

Mezitli Belediyesi personellerine, yazışma kuralları eğitimi verildi.

20.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:10
Mersin'de belediye personellerine yazışma eğitimi

Belediyesi personellerine, yazışma kuralları eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediyeler Birliği ve Belediyeler Birliğince düzenlenen eğitimde, kurum içi yazışmaların sorunsuz yapılabilmesi ve vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyeye gelen vatandaşların işlemlerini sorunsuz şekilde yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA
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