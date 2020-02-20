Mersin'de belediye personellerine yazışma eğitimi

20.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:10

Mezitli Belediyesi personellerine, yazışma kuralları eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliğince düzenlenen eğitimde, kurum içi yazışmaların sorunsuz yapılabilmesi ve vatandaşların işlemlerinin hızlandırılmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediyeye gelen vatandaşların işlemlerini sorunsuz şekilde yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA