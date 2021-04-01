Mersin'de belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Mersin'de belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet E. idaresindeki 33 NCC 18 plakalı belediye otobüsü, Takbaş Mahallesi'nde, Hasan P'nin kullandığı 33 NZ 132 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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