Mersin'de belediye otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye otobüsü ile şehir içi yolcu taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet E. idaresindeki 33 NCC 18 plakalı belediye otobüsü, Takbaş Mahallesi'nde, Hasan P'nin kullandığı 33 NZ 132 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt