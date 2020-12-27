Mersin'de belediye faaliyetleri

Mersin Büyükşehir Belediyesince, çocuklara 1,5 milyon paket süt dağıtılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, çocuklara 1,5 milyon paket süt dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Süt Senin Gurur Mersin'in" projesi kapsamında 13 ilçede süt dağıtımına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim ve öğretim yılına evde devam eden her öğrenciye 7 paket süt ulaştırılıyor.

Esnafa kira müjdesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle belediye bağlı şirketlerde kiracı olan işletmelerden 6 ay ücret alınmayacağını bildirdi.

Yeni yılda kira ücretlerinde artışın yapılmayacağı kentte, işletmeleri kapalı olan esnafın sözleşmeleri uzatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci