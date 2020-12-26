Mersin'de belediye faaliyetleri

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Homurlu Mahallesi Futbol Sahası'nda başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Homurlu Mahallesi Futbol Sahası'nda başlatılan çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçesindeki futbol sahasının hizmet binasındaki çalışmalar tamamlandı. Yenileme ve tadilat işlemlerinin sürdüğü tesis, çalışmaların ardından vatandaşların kullanımına açılacak.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'ndeki Çiftçiler Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başlandı. Yağmur su altyapı ve yol genişletme faaliyetleriyle deforme olmuş asfaltın düzenlendiği bölgede, kaldırım yenileme çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ