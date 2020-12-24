Mersin'de belediye faaliyetleri
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Mersin'de belediye faaliyetleri

24.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:48
Mersin'de belediye faaliyetleri

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan su faturası ödeme desteğinin başvuru 8 Ocak'a kadar uzatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan su faturası ödeme desteğinin başvuru 8 Ocak'a kadar uzatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki 8 bin 500 işletmeye ait su faturalarının 500 liraya kadar olan kısmı ödenecek.

Esnaf, belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Kovid-19 tedbirleri devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdü.

Tarsus ilçesindeki bazı bölgelerde işletmeler dezenfekte edildi.

Asfalt ve kaldırım çalışmaları

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca, Turgut Özal Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışması yapıldı.

Bulvar üzerinde 5 bin 100 metrekare kaldırım yenileme çalışması tamamlandı.

Deforme olmuş yol ve refüjlerdeki bordürler yeniledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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