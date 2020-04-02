Mersin'de belediye çalışanları kan bağışında bulundu
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Tarsus Belediyesi, Mersin, Tarsus, Güncel

Mersin'de belediye çalışanları kan bağışında bulundu

Tarsus ilçesinde belediye çalışanları kan bağışında bulundu.

02.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:04
Mersin'de belediye çalışanları kan bağışında bulundu

Tarsus ilçesinde belediye çalışanları kan bağışında bulundu.

Tarsus Belediyesi ve Kızılay Mersin Şubesi Kan Merkezi tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına gönüllü belediye çalışanları katıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, kan bağışlamanın önemli olduğunu belirterek, sağlıklı olan her bireyi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: AA

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